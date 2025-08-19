И зкуственият интелект (ИИ) е машина, която може да обобщи статистическа информация, но не и да замени човешкото качество, а именно правилно да преценява нуждите на човека. Така и с финансовите услуги, от които хората имат необходимост.

Това коментираха Силвия Домузова, която е финансист с над 15 години опит, и Стефан Гоцин, с 25 години опит зад гърба си.

Финансовите експерти Силвия Домузова и Стефан Гоцин

"Според мен изкуственият интелект няма да може да замени изцяло човека финансов консултант", коментира Силвия Домузова и допълва: "Двамата могат да работят съвместно. Изкуственият интелект може да даде информация, базови препоръки, особено за стандартни казуси, например сравнение на оферти, рискови профили, изчисления. Но не може да вникне в емоциите и мотивациите на хората и да дефинира правилно приоритетите им, които те сами често не могат да определят без съдействие отвън".

Препоръки

Изкуственият интелект не може да направи интегриран финансов план, съобразен с житейската ситуация на човека, както и да му даде препоръка или да поеме отговорност за последиците от неговия избор.

Финансовият консултант води разговора, умее да задава въпроси и да чува какво стои зад въпроса - страховете на клиента, несигурността, реалните цели. Обикновено клиентът на финансова консултация казва първоначално едно, но след няколко въпроса се установява, че иска друго

Затова не говорим за изместване, а за съвместна работа – където ИИ е помощник, а консултантът остава координатор, преводач и стратег.

ИИ може да ни спести лутането в сайтовете за имоти, но не може да прецени дали дадена оферта е най-подходяща за нас

Потребности

Стефан Гоцин коментира, че на първо място изкуственият интелект отдавна вече е част от финансовия свят, особено при по-големите компании, които са интегрирали алгоритми за анализ, обработка на масиви от данни и други.

На второ място идва доброто разбиране на потребностите. Тук човекът консултант, за разлика от ИИ, умее да дефинира и разбере потребностите на конкретния индивидуален случай. ChatGPT например може много бързо да извлече дадена информация, да анализира данни, да синтезира, което го прави добър инструмент.

На трето място – отредената роля.

Повечето хора се притесняват дали тяхната позиция няма да бъде изцяло заменена от технологичното решение. Изкуственият интелект по-скоро е добър сътрудник на финансовите консултанти, защото ускорява процеса по обработка на данни, премахва емоциите и субективизма в анализа и подготовката.

Обучението на изкуствения интелект стъпва върху познати от древността алгоритми за прогностика.

Но на финалния етап решението е добре да бъде пречупено през индивидуалния случай - това го прави човекът. Във финансовите консултации има много емоции, чувства, невербална комуникация, нюанси, които разкриват всъщност какво иска съответният човек, към какво се стреми. Именно в директен разговор се напипва пулсът на потребността.

Инвестиции

Според Стефан Гоцин ИИ може да помага при избора за инвестиции. Може по-бързо да се обработи информацията. Но не трябва да забравяме, че изкуственият интелект намира информацията от едно огромно море с данни.

Тази информация трябва да се проверява, защото често е подвеждаща. Лично аз не препоръчвам да се взима решение на база данни, получени от изкуствен интелект. Паралелно винаги е нужен консултант, за да получим допълнителна проверка както на предоставената информация, така и дали тя съответства на индивидуалните цели и профил, смята Гоцин.

Всъщност финансовата грамотност е в основата на това да взимаме добре информирани решения, а ползването на помощник като изкуствен интелект увеличава възможностите за добър резултат, без обаче да може сам по себе си да е гарант за успех.

"Много често изкуственият интелект може да подведе клиента, например данните, които визуализира, се базират на препоръки, вписани в интернет в непълния си вариант, дори с грешки", допълни Силвия Домузова.

Помага ни в прехода към еврото

"Със сигурност може да помогне с анализ и бързи сметки и изчисления за превалутирането. Но не може да помогне на въпроси, които влияят емоционално в ситуацията, като например дали няма да обеднеем и дали инфлацията няма да се увеличи още повече", посочи Стефан Гоцин.

На притесненията на хората от сорта на: какво ще се случи с парите им, могат ли да загубят или да спечелят от самата обмяна, ще има ли спекула, какви са инфлационните и чисто икономически процеси, приложенията не могат да намерят решение.

Силвия пък смята, че ИИ може да помогне на крайния клиент, като служи като калкулатор за сравнения на разходи в евро и в лева. По-големите институции вече въведоха тази визуализация на официалните си сайтове и при оформяне на документи.

Изкуственият интелект може да ни информира и проследява ефектите върху покупателната способност, потребителското поведение и пазарната динамика чрез общата информация, която се позиционира в интернет.

Но тук отново следва да имаме предвид, че информацията от AI се базира на миналото и минали данни. Не може да ни предостави достоверна бъдеща информация или очаквани резултати, например как ние като държава ще реагираме на фона на останалите, които са минали през това преди нас.

Елена Иванова