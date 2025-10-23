И стински нощен екшън се разигра пред посолството на Русия в Букурещ!

Малко след 3 ч. сутринта мъж се опитал да нахлуе с автомобил в двора на дипломатическата мисия, съобщава Digi24.

Бдителен охранител от румънската жандармерия успял да реагира навреме и спрял нарушителя преди да премине огражденията. На място светкавично пристигнал екип на Румънската разузнавателна служба (SRI).

Опитвайки се да избяга, 53-годишният шофьор бил блокиран от силите за бързо реагиране и решил да се предаде. Проверката на място показала, че той е бил под въздействието на амфетамини и бензодиазепини, а свидетелството му за управление е било временно отнето.

Мъжът е отведен за медицински изследвания в Националния институт по съдебна медицина, докато властите разследват мотива му.

Според официално съобщение на жандармерията няма пострадали, а сигурността на руското посолство не е била застрашена.