Б ившият президент на САЩ Джо Байдън наскоро е претърпял операция за рак на кожата, съобщи неговият говорител.

Байдън е претърпял операция по метода на Mohs, каза тя пред Ен Би Си Нюз, американския партньор на Би Си Си.

Процедурата се използва за отстраняване на кожата, докато не останат следи от рак.

82-годишният бивш президент беше забелязан с рана в дясната страна на глава си през последните дни.

През 2023 г. на Байдън беше отстранена ракова кожна лезия от гърдите му по време на рутинна медицинска проверка.

През май му беше диагностицирана агресивна форма на рак на простатата, която се е разпространила в костите му.

„Ракът засяга всички нас. Както много от вас, Джил и аз научихме, че сме най-силни в най-уязвимите си места“, написа тогава Байдън в социалните мрежи.

Той също така е претърпял няколко операции за отстраняване на немеланомни кожни ракови образувания в миналото, преди да стане президент.

След като напусна Белия дом през януари, бившият президент се оттегли от публичното пространство и се появява рядко на публични събития.

Семейство Байдън отдавна е силен застъпник за борбата и лекуването на рака. Техният син Боу почина през 2015 г. от рак на мозъка.