И стински ужас в Мисисипи! 💥 След мощна експлозия в завод за производство на водород и азот огромно количество безводен амоняк изтече в района и принуди жителите на околните населени места да бягат в паника.

Губернаторът Тейт Рийвс потвърди, че спешните екипи от целия щат са се насочили към завода на CF Industries, разположен северно от град Язу. Добрата новина: засега няма съобщения за загинали или ранени.

„Благодаря на всички спасителни служби за светкавичната реакция“, заяви Рийвс в социалната мрежа „Х“.

Министерството на околната среда пък обяви, че се извършва постоянен мониторинг на въздуха, който ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира, че хората могат безопасно да се завърнат по домовете си.

Каква е опасността?

Безводният амоняк се използва като тор, но при контакт — в газ или течност — може да причини тежки изгаряния и увреждания на дихателните пътища.

Местните жители чакат с тревога сигнала за безопасно завръщане, докато облаците амоняк бавно се разсейват над региона.