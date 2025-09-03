У чебен самолет Cessna 172 (Чесна 172) е паднал в нива и се е разбил край курортното селище Торбалъ, окръг Измир, Югозападна Турция.
İzmir Torbalı'da Cessna-172 eğitim uçağı mısır tarlasına düştü. Tarla sahibi Ali Çoban, olay anını, müdahaleyi ve jandarmanın hızlı gelişini anlattı.— Aksiyon (@aksiyon_com_tr) September 3, 2025
Torbalı#SonDakika#Haberler#SonDakikaHaberhttps://t.co/n6fzDZs95a
Според съобщение на валийството в Измир самолетът е излетял от летището Селчук и се е разбил тази сутрин. Спасителните екипи са пристигнали бързо на мястото на инцидента и са установили, че 30-годишната жена пилот Берфу Хатипоглу е загинала.
İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşanan uçak kazası sonrası oluşan enkaz havadan görüntülendi.— Gerçekizmir (@gercekizmircom) September 3, 2025
Selçuk Efes Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş mevkisindeki mısır tarlasına düşmüş, pilot Berfu Hatipoğlu (31) hayatını… pic.twitter.com/3oq35h9mn5
Според вестник "Миллиет" самолетът е бил пилотиран от обучаващ се пилот.
#SONDAKİKA İzmir'de eğitim uçağı düştü, pilot hayatını kaybetti— TVNET (@tvnet) September 3, 2025
🔴Selçuk Efes Havaalanı’ndan öğrenci pilot ile havalanan uçak, Kırbaş Mahallesi’nde mısır tarlasına indi
🔴Uçağın Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi olduğu açıklandı pic.twitter.com/zljdFSxG8t
Започнало е разследване за причините за катастрофата, предаде БТА.
İzmir'in Torbalı ilçesinde eğitim uçağı mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada, 31 yaşındaki pilot adayı Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti— Habertürk (@Haberturk) September 3, 2025
Uçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi https://t.co/gpQz9EJCA7 pic.twitter.com/MsmpbJrNdR