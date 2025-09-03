У чебен самолет Cessna 172 (Чесна 172) е паднал в нива и се е разбил край курортното селище Торбалъ, окръг Измир, Югозападна Турция. 

Според съобщение на валийството в Измир самолетът е излетял от летището Селчук и се е разбил тази сутрин. Спасителните екипи са пристигнали бързо на мястото на инцидента и са установили, че 30-годишната жена пилот Берфу Хатипоглу е загинала.

Според вестник "Миллиет" самолетът е бил пилотиран от обучаващ се пилот.

Започнало е разследване за причините за катастрофата, предаде БТА.

