Д а се опрем на новите технологични инструменти — това е философията на френското правителство за предстоящата учебна година, предаде БГНЕС. Френският министър на образованието Елизабет Борн широко отваря вратите за използването на изкуствен интелект от страна на учителите.

„Ще предложим на преподавателите инструмент с изкуствен интелект, който да ги подпомага в работата им и, по-специално, да им позволява да подготвят уроците си“, заяви тя в интервю за Brut. „Разбира се, в крайна сметка учителят трябва да финализира урока, но този инструмент трябва да му помогне да „разчисти терена“, ако мога така да се изразя. Освен това — и вече има инструменти, които работят в тази посока — той ще позволи по-добре да се разбира какво един ученик е усвоил, какво не е усвоил и къде точно среща затруднения“, допълни Борн, виждайки в изкуствения интелект „истински лост за улесняване на обучението“.

Министърът обаче предупреждава, че AI не е самоцел: „Всеки трябва да е наясно, че това е нещо като помощен мозък. То не ни освобождава от необходимостта да използваме собствения си мозък, да се учим да разсъждаваме, да се учим да анализираме. А за да разсъждаваме, трябва да имаме знания. Затова изкуственият интелект е просто инструмент, който трябва да умеем правилно да използваме“, аргументира се тя.

Успоредно с това, обучения по изкуствен интелект ще бъдат въведени още през септември 2025 г. чрез платформата Pix в училища, заявили готовност да участват. От началото на 2026 г. програмата ще бъде разширена за всички колежи и лицеи и ще стане задължителна за всички ученици в четвърти клас на колежа и втори клас на гимназията.