С ватбено тържество в Западна Германия този уикенд се превърна в сбиване, като няколко души бяха ранени, включително булката, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Спор по време на сватбена игра е прераснал във физическа саморазправа, в която са се намесили много гости на празненството. Булката и 39-годишен мъж са били хоспитализирани, пише БТА.

По информация на полицията около 30 души са участвали в сбиването, което е накарало полицията да изпрати множество екипи в град Хемер, югоизточно от Дортмунд.

Когато полицията пристигнала на мястото, боят вече бил приключил, но обстановката все още е била напрегната, каза говорител на полицията.

Очевидци са съобщили на органите на реда, че спорът избухнал по време на сватбена традиция, позната като "хвърляне на вратовръзката", подобна на по-разпространеното хвърляне на букета от булката. В играта вратовръзката на младоженеца се хвърля към насъбралото се множество като символ за избирането на следващия младоженец.

В момента полицията разследва четирима мъже - на 19, 28, 39 и 47 години - за евентуално нападение, тъй като заподозрените се обвиняват взаимно в причиняване на телесни повреди.