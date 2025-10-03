В еликобритания назначи Сара Мълали за нов архиепископ на Кентърбъри.

Това е първият път, когато жена става за водач на Църквата на Англия в 1400-годишната история на тази длъжност.

Мълали също така става формалната ръководителка на около 85 милиона англиканци по целия свят.

Назначаването на представителка на нежния пол на такава позиция обаче носи риск за по-дълбоки богословски разделения с някои от по-консервативните клонове на църквата в африканските държави.

Реформите, въведени преди 11 години, дадоха възможност на жена да заема поста и след като беше назначена за 106-и архиепископ на Кентърбъри, Мълали се превърна в лидер на една от последните области на британския обществен живот, ръководени традиционно от мъже.

Коя е тя?

Мълали и на 63 години. Тя е бивша медицинска сестра, работила като главен медицински директор на Англия в началото на XXI век. Тя се застъпва за създаването на отворена и прозрачна култура в църквите, която позволява различия и несъгласия.

„Има много общи черти между сестринството и това да си свещеник. Всичко е свързано с хората и с това да си до тях през най-трудните моменти в живота им“, коментира тя.

Офисът на премиера Киър Стармър обяви решението с официалното съгласие на крал Чарлз.

Припомняме, че англиканската църква беше без лидер от миналия ноември, когато Джъстин Уелби подаде оставка заради скандал с прикриване на малтретиране на деца.

Източник: БТА