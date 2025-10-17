О сновното европейско лявоцентристко политическо семейство изключи днес от редиците си партията на словашкия премиер Роберт Фицо, който бе обвинен, че се е сближил с руския президент Владимир Путин и е подкопал върховенството на закона в собствената си страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Партията на европейските социалисти (ПЕС) гласува единодушно за изключване на партия "Смер" (Посока) заради това, че заемана политически позиции през последните години, които противоречат "остро и дълбоко на ценностите и принципите, зад които застава нашето (политическо) семейство", заяви генералният секретар на ПЕС Джакомо Филибек.

"Това е единодушно, ясно послание. Ако принадлежите към семейството на ПЕС, споделяте ценностите, които всички ние поддържаме", добави той след гласуването на конгреса на формацията в Амстердам. Групата не посочи повече подробности за точната причина за изключването на "Смер".

Фицо заяви, че е разочарован от това решение. "Ако искат да ни накажат, защото определихме, че бракът е уникален съюз между мъж и жена, че казахме, че има само два пола и казахме, че по тези въпроси нашият закон има превъзходство над европейското право - ако това е причината за изключването, тогава - това е чест за нас", посочи той.

През май Фицо беше единственият лидер на страна от Европейския съюз, който пътува до Москва за честванията по случай от 80-годишнината от победата над нацистка Германия през Втората световна война, въпреки призивите на ЕС за бойкот, припомня АП.

Фицо, който е противоречива фигура, както в страната си, така и в чужбина, се върна на власт през 2003 г., след като неговата лява партия "Смер" спечели парламентарните избори с проруска и антиамериканска програма.

Известен с проруските си политически възгледи, той се противопоставя открито на политиките на ЕС по отношение на Украйна. Словакия в момента бави последния пакет санкции на блока срещу Русия, отбелязва АП.

През последните години ЕС се опитва да се справи със страни членки като Словакия и Унгария, които са обвинени в отстъпление от демократичните стандарти, изисквани за присъединяване в 27-членния блок.