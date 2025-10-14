Кибербитката между Китай и Тайван се разгаря! Според доклад на тайванското Бюро за национална сигурност, китайските кибератаки срещу острова са скочили с 17% само за година, достигайки шокиращите 2,8 милиона атаки дневно!

Тайван предупреждава, че „онлайн армията на Пекин“ не просто краде данни, а се опитва да всява раздор и недоверие сред тайванците.

„Това не са само хакери, това е психологическа война“, гласи част от доклада, цитиран от Ройтерс.

Сред основните мишени на атаките са болници, отбранителни системи, телекомуникации и енергийни компании.

Според тайванските служби, Пекин използва изкуствен интелект, фалшиви профили и тролове във Facebook, за да разпространява над 1,5 милиона дезинформационни послания.

„Те генерират мемове, създават фалшиви новини и ги усилват в социалните мрежи – целта е да разцепят обществото и да подкопаят доверието в САЩ“, предупреждава докладът.

Китай, разбира се, отрича всичко, но продължава да твърди, че сам е жертва на тайвански хакери. Само преди дни Пекин дори обяви награда за залавянето на 18 тайвански офицери, обвинени в „психологически операции“.

Според тайванските служби, са открити над 10 000 подозрителни акаунта, които системно разпространяват прокитайски тези и ангажирани публикации срещу правителството в Тайпе.

Кибервойната се води на всички фронтове – в небето, в морето и онлайн.

А Тайван е категоричен: