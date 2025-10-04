Н ай-малко 440 души бяха арестувани по време на пропалестински протести в Лондон, които се провеждат въпреки призивите на политици и на полицията за тяхното преосмисляне след терористичната атака срещу синагогата в Манчестър, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Полицията в британската столица арестува протестиращите за нарушения на реда, включващи подкрепа на забранената терористична група „Действие за Палестина“, предаде БТА.

Сред арестуваните са шестима души, които са били задържани за разгръщане на транспарант в подкрепа на забранената група на моста „Уестминстър“.

По-голямата част от арестите са били извършени на площад „Трафалгар“, където протестиращите са държали плакати в подкрепа на „Действие за Палестина“.

Организаторите на протеста заявиха, че над хиляда души са се събрали на площада, за да проведат масово мълчаливо бдение в знак на протест срещу забраната на организацията, като в същото време били изчетени имената на палестинските деца, убити в конфликта между Израел и „Хамас“.

Премиерът Кир Стармър призова протестиращите да „уважават скръбта на британските евреи“, а еврейски лидери нарекоха акцията „феноменално нечувствителна“, след като двама души бяха убити при терористична атака в четвъртък.

Сред арестуваните имаше и представителка на Англиканската църква, седнала със затворени очи и държаща плакат с надпис „Противопоставям се на геноцида, подкрепям „Действие за Палестина“.

Някои от протестиращите нарекоха действията на полицията „срамни“, а един от тях иронично подхвърли на полицаите „благодаря, че ни пазите“, докато те отвеждаха жената.