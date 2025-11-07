П ариж обяви специална лотария - вместо парична награда, участниците могат да спечелят шанса... да бъдат погребани в едно от най-известните гробища на френската столица.

Според CNN целта на лотарията е да възстанови повредени гробове, като същевременно даде на парижани рядък шанс да си осигурят един от желаните парцели земя.

Печелившите от лотарията ще имат възможност да закупят и реставрират един от 30-те налични гроба в три различни гробища, а кметството се е съгласило да наеме съответния гроб на тези, които отговарят на определени критерии.

СЛЕД ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА: Освобождават 25% от гробните места в София!

Съществуващите правни пречки около земята, която е собственост на държавата, както и ограниченията върху концесиите обаче правят процеса труден. Сега градът се стреми да предложи изход чрез тази инициатива.

Желаещите могат да се сдобият с един от 10-те налични гроба в известното гробище Пер-Лашез, където почиват емблематични личности като Джим Морисън, Оскар Уайлд и Едит Пиаф.

Има и 10 налични гроба в гробището Монпарнас , където са погребани писателите Жан-Пол Сартр, Симон дьо Бовоар и Сюзън Зонтаг, както и още 10 в гробището Монмартър , където се намират гробовете на художника Едгар Дега, писателя Емил Зола и танцьора Вацлав Нижински.

ОСВОБОЖДАВАТ 20 000 гроба! (СНИМКИ)

Всеки наличен гроб може да бъде закупен за 4000 евро, като победителите ще покрият и разходите за реставрация. След това те ще могат да наемат гроба за 10 години на цена от 976 евро и до 17 668 евро за правото да бъдат погребани завинаги.

Заявленията за лотарията започнаха в понеделник и ще приключат на 31 декември, според кметството, като всеки участник е длъжен да заплати регистрационна такса от 125 евро.

Иван Петрински