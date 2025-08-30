Н орвежките служби за спешна помощ издирват човек, изчезнал след голямо свлачище на север от град Тронхайм, предаде ДПА.
BREAKING: LANDSLIDE DESTROYS PART OF E6 NEAR LEVANGER, NORWAY — 1 PERSON MISSING, 1 INJURED. pic.twitter.com/tAJAzcwLZ8— GRX (@GlobalReportX) August 30, 2025
Голям кратер се появи внезапно сутринта на магистрала E6 и успоредната железопътна линия. Снимките показват, че част от земята се е свлякла в съседното езеро Несватнет.
Според информационната агенция Ен Ти Би две къщи са били евакуирани и поне една кола е попаднала във водата. Друг човек, който е пътувал в колата и е бил застигнат от свлачището, е успял да се освободи и е откаран в болница.
🛣️ 🇳🇴 Norway - Person missing after landslide at motorway in Norway— Alarms.Global (@AlarmsGlobal) August 30, 2025
A person is missing after a landslide struck near Nestvatnet in Levanger, north of Trondheim, Norway. The landslide has damaged both the new and old E6 mo… in Nestvatnet, Levangerhttps://t.co/1cKTJBUH7J pic.twitter.com/2uA1NakgQM
Причината за бедствието все още не е ясна, заяви говорител пред Норвежката радио-телевизионна корпорация Ен Ар Ко.
*Източник: БТА