Ф ренска пътничка получи солена глоба от 110 евро, защото... котката ѝ мяукала твърде шумно по време на пътуване с влак Париж – Ван!

Камий и приятелят ѝ Пиер тръгнали на път с пухкавия си любимец Моне, дори платили отделен билет за него за 7 евро. Но няколко недоволни пътници повикали контрольора и се оплакали от „прекалено вокалното“ коте.

Резултатът? Акт за нарушаване на обществения ред! Камий категорично отказала да смени мястото си и избухна: „Несправедливо е да глобяват хора, които пътуват с животни по правилата!“

Това е третият куриоз във френските влакове за 2025 г. – преди глобиха пътник за размяна на седалка и жена с рак за късен билет.

Юристи коментират, че такива глоби рядко падат – едва 15% от жалбите са уважени през 2024 г. Камий обаче е решена да се бори и кълне, че повече няма да се качи на техен влак, докато не получи обяснение.

Моне отказа коментар – но мяукна в знак на протест.