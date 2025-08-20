В одата близо до турските курорти става опасна, а учени предупреждават за заплаха в крайбрежната зона на Алания.

Замърсяването на водите в турския курорт Алания е достигнало критично ниво, представлявайки заплаха за морската флора и фауна, заяви доцентът от Средиземноморския университет Гюрай Доган пред „Йени Алания“.

Според Доган екологичният дисбаланс в крайбрежната зона на Алания и Газипаша е причинен не само от туризма, но и от селскостопанските отпадъци и изменението на климата, които допринасят за растежа на микробите в морската вода.

Морската екосистема е застрашена и от отпадъците от плажовете и лодките, както и от прекомерната употреба на пластмаса“, добави доцентът.

Доган подчерта, че само работата на природозащитниците не е достатъчна за решаването на проблема. Необходима е съвместна работа на туристическата индустрия и селското стопанство. Според него, без спешни мерки ситуацията може да стане критична още през следващата година.