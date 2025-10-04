П артията „Да“ (на чешки АНО) на милиардера Андрей Бабиш печели парламентарните избори в Чехия, като вчера водеше с над 35 на сто при над 90 процента преброени гласове.

Разликата с втория - управляващата коалиция „Заедно“, бе доста сериозна – те имаха около 22 на сто от гласовете. Така се сбъднаха прогнозите, че националисти популисти ще спечелят вота, но няма да могат да управляват сами.

Позиции

Бабиш, който ръководеше лявоцентристки кабинет през 2017-2021 г., е съюзник на унгарския лидер Виктор Орбан и се обедини с редица крайнодесни партии в групата „Патриоти за Европа“ в Европейския парламент. Той отхвърли призивите на Социалдемократическата партия в Чехия за напускане на ЕС и НАТО, но заяви, че ще прекрати „Чешката инициатива“ от последните години, с която бяха закупени милиони артилерийски снаряди от цял свят за Украйна с финансиране от западни донори. Той е и против зелената сделка на ЕС. Позицията му по войната в Украйна е противоречива. През 2023 г. Бабиш стигна до втори тур на президентските избори, но бе победен от Петер Павел.

Сметки

Каква бе вчера конфигурацията? Според неокончателните резултати шест партии влизаха в парламента, сред които като потенциални съюзници на Бабиш се очертаваха само „Мотористи“ - партия, която се противопоставя на постепенното премахване на автомобилите с горивни двигатели от Европейския съюз. „Да“ изключва коалиране с досегашните либерали от „Заедно“ и техните партньори от Пиратската партия. Остава Социалдемократическата партия, с която Бабиш обаче не иска съюз заради съвсем крайните й виждания.

Радост

В предизборния щаб на „Да“ в пражкия квартал Ходов вчера цареше отлично настроение според чешкия канал CNN Prima NEWS. Той твърдеше, че Бабиш предпочита да състави правителство на малцинството, но изчаква крайните резултати, за да види колко точно депутати ще има в 200-местния чешки парламент. За малцинствено управление обаче ще му е необходима подкрепа от „Мотористите“ в пленарната зала. Социалдемократите обаче вчера обявиха, че и те биха подкрепили правителство на малцинството.

Кой е той

Андрей Бабиш е на 71 години и е словак. Произхожда от комунистическо семейство от тогавашна Чехословакия и сам е член на компартията и агент на държавна сигурност в Чехословакия с псевдоним Буреш. Но след промените се превръща в един от най-богатите хора в Чехия, като през февруари 2024 г. нетното му състояние се оценява на 3,5 милиарда долара според „Форбс“. Той е основател и собственик на холдинговата компания Agrofert, една от най-големите фирми в страната.

Михайлина Димитрова