Т урските власти съобщиха, че тялото на бизнесменът Халит Юкай, чиято лодка бе намерена разбита в Мраморно море в началото на август, е било намерено тази събота на дъното на Мраморно море, съобщи днес електронното издание на в. „Хюриет дейли нюз“.

По информация на властите тялото на Юкай е намерено на дълбочина 68 метра с помощта на сонар и безпилотни подводни апарати. С откриването на тленните останки на Юкай е сложен и краят на издирвателната операция, която продължи 19 дни.

Teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine 19 gün sonra Erdek açıklarında, denizin 68 metre derininde ulaşıldı. Yukay’ın naaşının vücut bütünlüğünün bozulmaması için askeri dalgıçlar tarafından ‘asansör sistemi’ kullanılarak… pic.twitter.com/fncSV1EJwi — Bir TV (@birtvyayin) August 25, 2025

Главната прокуратура на район Мармара, в чиято юрисдикция попада районът, където е станал инцидентът, започна разследване по случая веднага след намирането на останките от лодката на Юкай. За момента в хода на разследването е установено, че следите по разбитата лодка съвпадат с тези, открити по носа на товарен кораб, за който криминалистите предполагат, че се е сблъскал с лодката на бизнесмена.

На 7 август капитанът на товарния кораб бе задържан за един ден по обвинение в "причиняване на смърт по невнимание" във връзка със случая. В показанията си той обяснил, че корабът му се е сблъскал с обект във водата, който той е помислил за разпилян дървен материал, поради което е информирал единствено собствената си фирма за инцидента, но не е подал сигнал до турската брегова охрана.

Инцидентът, при който изчезна бизнесменът Халит Юкай, собственик на корабостроителна фирма, е станал около полунощ на 4 август, след като Юкай е отплавал от пристанището в Ялова по-рано през деня.

*Източник: БТА