Н икола Саркози – бившият президент на Франция, който само преди три седмици влезе в затвора, отново е на свобода! Парижкият апелативен съд изненада всички, като постанови освобождаването му, но при строги условия. Саркози няма право да напуска страната и остава под постоянно наблюдение на правосъдните органи, предаде АП.

Политикът излежаваше петгодишна присъда за участие в криминален заговор, свързан с финансиране на предизборната му кампания през 2007 г. с пари от режима на Муамар Кадафи в Либия. Скандал, който разтърси политическия елит на Франция и изпрати Саркози директно зад решетките – нещо, което никога не се беше случвало с бивш френски държавен глава в съвременната история.

Въпреки всичко Саркози продължава да твърди, че е невинен и че обвиненията срещу него са политически мотивирани. Предстои нов процес, който може да реши окончателно съдбата му.