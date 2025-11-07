Б ритански учен почина, след като изпи литри сок от моркови в странен експеримент, който се оказа фатален.

Д-р Базил Браун, на 48 години, от Кройдън, южен Лондон, е бил известен като „ентусиаст на здравословното хранене “, отдаден на здравословния начин на живот и естественото хранене. Въпреки това, пристрастяването му към витамините стигна твърде далеч, когато започна да поглъща огромни количества сок от моркови и хапчета витамин А в самоналожена рутина, която се оказа смъртоносна.

Според сведения и медицински доклади, публикувани след това, Браун е консумирал приблизително десет галона сок от моркови само за десет дни, придружен от концентрирани добавки с витамин А. Последиците бяха катастрофални, съобщава Mirror.

Медиците потвърдиха, че прекомерната консумация е предизвикала токсичност с витамин А, която е увредила черния му дроб и е причинила фатално спиране на органите. Впоследствие съдебният лекар отбеляза, че черният му дроб показва влошаване, сравнимо с това на хронична злоупотреба с алкохол.