Ф ренската полиция работи с максимална скорост, за да върне безценните бижута, откраднати при зрелищен обир в музея Лувър в Париж, съобщава Sky News.

Световноизвестният музей беше принуден да затвори врати в неделя, 19 октомври, след като крадци проникнаха в галерия, съхраняваща френските кралски бижута на стойност милиони долари, около 9:30 ч. сутринта местно време.

Изкуствоведът Артър Бранд определи престъплението като „кражбата на десетилетието“, отбелязвайки, че полицията разполага с една седмица, за да залови извършителите и да спаси безценните предмети. „Тези кралски бижута са толкова известни, че е невъзможно да бъдат продадени“, заяви Бранд. „Единственото, което крадците могат да направят, е да разтопят златото и среброто, да отделят диамантите и да се опитат да ги нарежат. Така те вероятно ще изчезнат завинаги.“ Той допълни: „Имат една седмица. Ако заловят крадците, бижутата може да са все още непокътнати. Ако отнеме повече време, плячката вероятно вече е продадена или унищожена. Това е надпревара с времето.“

Френският министър на правосъдието Жерар Дарманин определи кражбата като провал на френските служби за сигурност. „Имаме много музеи в Париж и във Франция, които съхраняват безценни съкровища“, каза той. „Очевидно е, че ние се провалихме.“ Той изрази увереност, че полицията ще залови виновниците.

Министерството на културата потвърди, че са откраднати девет предмета, съобщава Reuters.

Откраднатите предмети включват:

  • сапфирена тиара, сапфирено колие и една сапфирена обица, носени от кралица Мари-Амели и кралица Ортанс;
  • смарагдово колие и чифт смарагдови обеци, принадлежали на императрица Мари-Луиз (втората съпруга на Наполеон Бонапарт);
  • тиара и голяма брошка на императрица Евгения;
  •  брошка, известна като „религиозна брошка“.
  • корона от злато, изумруди и диаманти, носена от императрица Евгения

Короната, носена от императрица Евгения е изпусната от крадците пред музея по време на бягството си. Тя вече е открита, но е повредена. 

Тези предмети са принадлежали на исторически личности от XVIII, XIX и началото на XX век. „Освен търговската си стойност, те имат огромна историческа и културна значимост. Министрите на културата и на вътрешните работи са на място заедно с ръководството на музея“, се казва в изявление на Лувъра за списание PEOPLE.

Според France 24 крадците са използвали малки моторни триони и ъглошлайфи, за да достигнат до целевото помещение. Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес съобщи, че обирът е продължил около седем минути. Министърът на културата Рашида Дати заяви в X, че няма пострадали сред посетителите, персонала на Лувъра или силите на реда. Тя отбеляза, че разследването е в ход.

Галерия „Аполон“ е дом на най-старите и ценни бижута във Франция, включително френските кралски бижута и историческите диаманти „Регент“, „Санси“ и „Ортензия“, според уебсайта на музея.

Според Le Parisien обирът е извършен от група от четирима престъпници, двама от които са били маскирани като работници и са носели жълти жилетки. Вестникът съобщава, че два от деветте откраднати предмета вече са намерени.

Потребители в социалните мрежи публикуваха снимки и видеоклипове от музея, като един от тях показва хора, напускащи сградата в паника. Лувърът се намира на брега на река Сена.

Какво представлява галерия „Аполон“?

Галерия „Аполон“ е просторна зала на горния етаж на Малката галерия, където се съхраняват френските кралски бижута, колекция от съдове от твърди камъни, картини, гоблени и медали. Реконструирана по времето на Луи XIV след пожар, тя е дом на три исторически диаманта – „Регент“, „Санси“ и „Ортензия“. „Регент“ е с тегло 140 карата и е изключителен по размер, чистота и качество. Открит в Индия през 1698 г., той е бил най-големият известен диамант по онова време.

Източник: Vesti.bg/ People, Sky News    

