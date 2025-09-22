Д есетки ирански депутати призоваха страната да придобие ядрено оръжие предвид засилващото се военно напрежение с Израел, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В писмо до Върховния съвет за национална сигурност 71 от общо 290 депутати в парламента поискаха преразглеждане на отбранителната доктрина на страната, посочвайки промени в ситуацията в региона, съобщиха днес ирански медии.

Иран от дълги години подчертава, че не се стреми към придобиването на ядрено оръжие. Страната често посочва религиозното постановление - фетва - на върховния лидер Али Хаменей, с което се забранява разработването и използването на оръжие за масово поразяване.

В писмото си депутатите посочват, че светът се е променил, заявявайки, че Израел "е на ръба на умопомрачението" и нанася удари "без да се интересува от международните задължения".

Те заявиха, че притежанието на ядрено оръжие за възпиране няма да наруши постановлението на Хаменей, който е най-високопоставеният политически и религиозен авторитет в Иран.

Напрежението се покачи през юни, когато Израел започна 12-дневна война срещу Ислямската република, към която се присъединиха и САЩ, като бяха поразени ключови ирански ядрени съоръжения. Конфронтацията също така засили дипломатическите спорове между Техеран и западните страни, които обвиняват Иран, че се стреми към придобиването на ядрени оръжия - обвинение, което Техеран отрича.