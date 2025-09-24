Т върдението, че Украйна може да си отвоюва нещо, е погрешно, заяви прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, коментирайки изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че Киев може по военен път да си върне всички територии и границите от 2022 г., предаде ТАСС.

"Сега ситуацията е друга. Позициите на Украйна в момента са много по-лоши. Още веднъж повтарям, че те ще продължат да се влошават", каза Песков. "Това, че се опитват по всякакъв начин да подтикнат Украйна да продължи военните действия, и тезата, че Украйна може да си отвоюва нещо, е, от наша гледна точка, погрешна теза", подчерта представителят на Кремъл.

Песков също така отбеляза, че всеки ден, в който се отлага разрешаването на украинския конфликт по мирен път, което предлага Русия, заплашва Киев с влошаване на позициите му на преговорната арена.

Песков отново посочи, че специалната операция има ясна цел - да премахне първопричините за руско-украинския конфликт и да гарантира сигурността на Русия.

ТРЪМП ОБЪРНА ПАЛАЧИНКАТА: Украйна може да си върне земите!

"Тази война не е безцелна. Тя има за цел да гарантира нашата сигурност и интереси и да елиминира основните причини за конфликта, който в момента съществува между Русия и Украйна и който като цяло съществува в областта на европейската сигурност", каза той.

Прессекретарят на Кремъл заяви, че Русия ще продължи да отстоява интересите си в украинския конфликт, говорейки за перспективите за уреждане на конфликта в контекста на новите изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп. "Руската страна като цяло и президентът Путин в частност високо ценят политическата воля на президента Тръмп да продължи да съдейства за търсенето на пътища за мирно уреждане", отбеляза Песков.

Според Песков президентът на САЩ Доналд Тръмп сравни Русия с "хартиен тигър" след срещата си с Владимир Зеленски, под влиянието на която се намирал, когато направи тази оценка.

Говорителят на Путин също така отбеляза, че възстановяването на отношенията между Русия и САЩ върви много по-бавно, отколкото би искала Москва. Песков каза пред репортери, че Кремъл би искал да ускори работата по премахване на "дразнителите" в двустранните отношения, и заяви, че има много области, в които Русия и САЩ могат да си сътрудничат в интерес и на двете страни.

"Ексцентрична истерия" нарече Песков твърденията, че военната авиация на Русия е нарушила въздушното пространство на други страни, и ги определи като неоснователни и недоказани.

Според говорителят на Кремъл руската икономика се преструктурира според нуждите на специалната военна операция и покрива всички нужди на армията, каза той пред радио РБК. Той отбеляза, че Москва вече е чувала, че руската икономика ще се срине, че "Русия ще бъде разкъсана на парчета" и т. н. "Чухме това многократно от Вашингтон, чухме го от европейските столици. Но вече мина доста време. Икономиката на Русия в голяма степен се преструктурира според нуждите на специалната военна операция по такъв начин, че всички нужди на фронта се покриват с лихвите."

В този контекст Песков допълни, че въпреки санкционния натиск от страна на неприятелски настроени държави Русия успешно изпълнява задълженията си за социално осигуряване на гражданите и планира тяхното изпълнение за години напред.