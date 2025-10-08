Н ик Рей, американец, получил имплант Neuralink, се е научил да управлява роботизирана ръка. Рей обяви това на страницата си във Facebook.

Той е осмият участник в експеримента на Neuralink, получил мозъчен имплант. Мъжът с амиотрофична латерална склероза е парализиран от врата надолу. Във видео Рей демонстрира как може да контролира движението на роботизирана ръка, държаща чаша с напитка, докато едновременно с това води разговор.

Според участника в опитите, той може да движи роботизираната ръка, както и да стиска и отпуска пръстите ѝ, използвайки само ума си. „Сложих си собствена шапка за първи път от години! Загрях пилешки хапки в микровълновата и сам ги изядох! Научих се да отварям хладилника и да отварям и затварям капаците на бурканите!“, описа успеха си пациентът на Neuralink.

Ник Рей също така отбеляза, че е поставил рекорд в тест за сръчност. Използвайки новата си ръка, той успял да премести 39 предмета по масата за 5 минути. Мъжът обаче отбеляза, че овладяването на тези нови умения изисква осемчасова работа всеки ден. „Този ​​проект е невероятен и съм толкова благодарен, че съм част от него“, заключи Рей.

В началото на октомври беше обявено, че компанията на Илон Мъск, Neuralink, ще публикува първото си проучване за микрочипирането на хора. Докладът беше представен на The New England Journal of Medicine.

*Източник: Факти