Н яколко часа след като генералният директор на НАТО заяви, че страните от алианса трябва да свалят руски дронове и самолети, от Москва дадоха отговор:

"Свалянето на руски самолет от НАТО в нейното въздушно пространство би означавало война".

Това заяви руският посланик във Франция Алексей Мешков в интервю за телевизия RTL.

Коментарите идват на фона на нарастващо напрежение между Москва и НАТО, след като съюзниците обвиниха Русия в множество нарушения на въздушното пространство през последните седмици.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че страните членки на НАТО трябва да свалят руски самолети, които нарушават въздушното им пространство — изявление, приветствано от много от членовете на алианса.

На въпрос каква би била реакцията на Русия в такъв случай, Мешков отговори, че свалянето на руски самолет ще се равнява на война.

„Знаете ли, има много самолети на НАТО, които нарушават руското въздушно пространство — умишлено или не, но това се случва доста често. Никой от тях не е бил свалян впоследствие“, заяви посланикът, без да даде конкретни примери.

На 10 септември полските ПВО свалиха най-малко три руски дрона в тяхното въздушно пространство, докато друг безпилотен летателен апарат бе засечен да лети почти час над Румъния няколко дни по-късно. На 19 септември Естония съобщи, че три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха въздушното ѝ пространство за 12 минути.

Мешков отрече обвиненията, повтаряйки предишни изявления на Кремъл, предаде БГНЕС.