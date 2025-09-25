С траните-членки на НАТО трябва да свалят руски дронове и самолети, ако влязат в тяхното въздушно пространство, в случай че това се налага.

Това заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте, като по този начин изрази подкрепата си за предложението, направено по-рано тази седмица от американския президент Доналд Тръмп.

„Ако е толкова необходимо. Така че напълно съм съгласен с президента Тръмп: ако е толкова необходимо“, каза Рюте в интервю за програмата „Fox & Friends“ на „Фокс Нюз“, цитиран от БГНЕС.

Ръководителят на НАТО добави, че военните от алианса са обучени да оценяват такива заплахи и да определят дали могат да ескортират руските самолети извън територията на алианса или да предприемат по-нататъшни действия.