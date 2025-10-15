Р уски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна наложиха извънредни прекъсвания на електрозахранването в почти цялата страна, съобщи операторът Ukrenergo. Това е продължение на вече въведените ограничения, докато Москва засилва ударите си по енергийната и железопътната мрежа с наближаването на зимата, пораждайки страхове, че милиони хора може да останат без ток при ниски температури.

НАТО: Няма да сваляме руски изтребители, ако не създават заплаха

„Поради усложнената ситуация за енергийната система на Украйна, извънредни спирания на електричеството са наложени във всички региони, с изключение на Донецк“, където се водят най-тежките боеве, се казва в съобщение на компанията в Telegram.

Прекъсвания вече бяха въведени в осем области на Украйна, след като миналата седмица подобни мерки засегнаха цялата страна. Ukrenergo обяви, че се извършват спешни ремонтни дейности и призова гражданите да използват електроенергията „икономично“.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че се опитва да посее хаос с атаките, които засягат и газовия сектор. В същото време Киев редовно удря с дронове руски петролни рафинерии и тръбопроводи – стратегия, довела до рязък скок на горивните цени в Русия от лятото насам.

*Източник: БГНЕС