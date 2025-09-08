Р уски дрон порази топлоелектрическа централа “Трипилска” в района на Киев, съобщиха украинските власти, цитирани от ДПА. Това е една от най-големите енергийни структури в страната.

Киев: Москва ни залива с войници – 6 пъти повече сили на фронта!

Moment of the attack on the Trypilska TPP near Kyiv



▪️The Ministry of Energy of Ukraine acknowledged: Russian troops struck one of the largest energy facilities in the country — the Trypilska Thermal Power Plant in Kyiv region.

➖ "One of the thermal generation facilities was… pic.twitter.com/UALaQhhtqT — DeepState Illuminate (@TheDeep_State6) September 8, 2025

"Врагът много добре знае, че атакува цивилна инфраструктура", пише в публикувано в "Телеграм" изявление на украинското министерство на енергетиката. "Целта е очевидна – да се създадат още повече трудности на мирното население на Украйна, да останат без ток и отопление украински домове, болници, детски градини и училища", добавя министерството. В текста не се посочва коя е атакуваната централа, но според някои украински военни анализатори става въпрос за Триполската топлоелектрическа централа, която се намира на брега на река Днепър, южно от Киев.

Гори Министерският съвет в Киев след удар от ракета! (СНИМКИ)

Russian forces attack power station in Kyiv region, Ukraine's energy ministry says



Full Story → https://t.co/ODlKPRTqHP pic.twitter.com/kXgJtUL3Y7 — PiQ Newswire (@PiQNewswire) September 8, 2025

Украинското министерство на енергетиката заяви, че електроподаването вече е стабилизирано, предаде БТА.

ПРЕДИ ЗАЗОРЯВАНЕ: Русия удари Одеса с балистична ракета! (ВИДЕО)

🚨BREAKING: Trypillian Thermal Power Plant under massive Russian drone attack,



Reports of power outages in nearby regions, as well as in some districts of Kyiv. pic.twitter.com/DTWDlu7fHt — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 7, 2025

Триполската топлоелектрическа централа не за първи път става мишена на руската армия.

Междувременно прокуратурата в украинския град Краматорск заяви, че при руски въздушни удари, нанесени през последната нощ, са убити най-малко двама души.

По данни на украинските военновъздушни сили снощи руската армия е атакувала Украйна със 142 дрона, 112 от които са били прехванати.

В нощта срещу неделя Русия предприе най-масираното нападение с дронове от началото на войната. Тогава към Украйна полетяха над 800 безпилотни летателни апарата, като за първи път бе поразена и основната сграда на украинското правителство.