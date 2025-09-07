Р усия предприе масирана атака по въздух в ранните часове на неделя срещу редица градове в Украйна, включително Киев. Ракета порази сградата на Министерския съвет в централната част на столицата, като в нея е избухнал пожар, съобщи репортер на място, предаде АФП.

Над сградата прелитаха хеликоптери, които изсипваха кофи с вода върху покрива.

🚨BREAKING🚨:RUSSIA LAUNCHES MASSIVE DRONE & MISSILE STRIKE 🇷🇺🇺🇦 Kyiv and multiple regions across Ukraine were hit overnight, with nearly 1,000 drones launched. A fire broke out at Ukraine’s Cabinet of Ministers building, while residential areas also suffered heavy damage. pic.twitter.com/36xixQH8iN

Покривът и горните етажи на сградата на Министерския съвет в Киев, където се помещава украинското правителство, бяха повредени при руската атака, съобщи премиерът Юлия Свириденко.

„Покривът и горните етажи са засегнати вследствие на вражески удар. Спасителните екипи гасят пожара“, написа тя в „Телеграм“, предаде БГНЕС.

A fire has broken out on the top floor of the Cabinet of Ministers building in Kyiv after being hit by a Russian Shahed drone See the latest updates with us: @NSTRIKE1231 pic.twitter.com/vyyASqIKjf

🚨 Massive Russian Attack on Kyiv



Last night, Russia launched a large-scale drone & missile assault on Ukraine’s capital, Kyiv.

•Fires & Government Building: For the first time, smoke and fire were seen rising from Ukraine’s Cabinet of Ministers building after debris struck… pic.twitter.com/FHh00ymCI8