Р усия предприе масирана атака по въздух в ранните часове на неделя срещу редица градове в Украйна, включително Киев. Ракета порази сградата на Министерския съвет в централната част на столицата, като в нея е избухнал пожар, съобщи репортер на място, предаде АФП.

Над сградата прелитаха хеликоптери, които изсипваха кофи с вода върху покрива.

Покривът и горните етажи на сградата на Министерския съвет в Киев, където се помещава украинското правителство, бяха повредени при руската атака, съобщи премиерът Юлия Свириденко.

„Покривът и горните етажи са засегнати вследствие на вражески удар. Спасителните екипи гасят пожара“, написа тя в „Телеграм“, предаде БГНЕС.

