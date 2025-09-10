С лед вчерашните атаки по столицата на Катар - Доха, Израел нанесе днес удар и по столицата на Йемен – Сана, предаде Ройтерс, като се позова на информация на телевизионния канал на движението на йеменските бунтовници хуси – "Ал Масира".

Телевизията не дава повече подробности.

#BREAKING #Yemen JUST IN: Massive Israeli airstrikes have been reported in Houthi-controlled Sana’a, targeting the Houthi government’s Ministry of Defense compound in the city center. pic.twitter.com/KDfFV8lTvu — The National Independent (@NationalIndNews) September 10, 2025

Военен говорител на хусите заяви, на свой ред, че подразделенията на противовъздушната отбрана в момента отблъскват израелски атаки.

Дрон, изстрелян от територията на Йемен, се разби в неделя в района на летище Рамон в Израел, северно от пристанищния град на Червено море Ейлат.

От есента на 2023 г. движението на йеменските бунтовници хуси, което официално се нарича "Ансар Аллах", атакува в Червено море кораби, свързани с Израел, в знак на солидарност с палестинците в ивицата Газа. Хусите започнаха да обстрелват с ракети и дронове и израелската територия, припомня Ройтерс.