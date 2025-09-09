И зраелската армия заяви, че е нанесла удари срещу висши лидери на "Хамас", след като журналисти на АФП в Доха съобщиха за експлозии и дим, издигащ се над столицата на Катар, където се намира политическото бюро на палестинската групировка.

„Израелските въоръжени сили (ЦАХАЛ) и Израелската служба за сигурност (ISA) проведоха прецизен удар, насочен срещу висшето ръководство на терористичната организация "Хамас"“, казаха от армията, без да уточняват къде е бил нанесен ударът.

Журналист на АФП в Доха съобщи за експлозии, разтърсили комплекс на "Хамас" в града.

„В продължение на години тези членове на ръководството на "Хамас" са ръководили операциите на терористичната организация, носят пряка отговорност за бруталното клане от 7 октомври (2023 г.) и са организирали и ръководели войната срещу държавата Израел“, заявиха военните.

Trump is an Israeli operative 👉 This morning, Israel assassinated Hamas’ entire political bureau in Doha—with direct assistance from the Trump administration, which reportedly lured the delegation into the targeted building.



It’s worth remembering: the U.S. and Israel… pic.twitter.com/CEu8r7CtZb — ZirafaMedia (@ZirafaMedia) September 9, 2025

Днешните удари бяха нанесени по-малко от две седмици, след като началникът на въоръжените сили генерал-лейтенант Еял Замир обеща да атакува лидерите на групировката, които се намират в чужбина.

„Повечето от лидерите на "Хамас" са в чужбина и ще стигнем и до тях“, заяви Замир на 31 август.

„Нека всичките ти врагове загинат, Израел“, написа министърът на културата Мики Зохар в X.

Отговорът на Катар

Катар осъди „страхливия“ израелски удар срещу жилищни сгради, в които живеят членове на политическото бюро на палестинската групировка "Хамас".

„Държавата Катар остро осъжда страхливото израелско нападение, насочено срещу жилищни сгради, в които живеят няколко членове на Политическото бюро на "Хамас" в столицата на Катар, Доха“, написа говорителят на външното министерство на Катар Маджед ал-Ансари в публикация в X.

Israel Attacks Hamas Senior Leadership in Doha, Qatar



Strike targets officials as they met in the Qatari capital, where Hamas has offices and residences https://t.co/T5AW7sVSiH via @WSJ — Nino Brodin (@Orgetorix) September 9, 2025

"Хамас" и Израел проведоха няколко кръга непреки преговори за примирие с посредничеството на Катар, Египет и САЩ, през почти двегодишната война в Газа.

Въпреки две временни примирия, преговорите не успяха да доведат до трайно прекратяване на войната.

На 7 септември "Хамас" каза, че е готова „незабавно да седне на масата за преговори“ след „някои идеи от американска страна, насочени към постигане на споразумение за прекратяване на огъня“.

В същия ден президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отправя „последно предупреждение“ към "Хамас", настоявайки да приеме споразумение за освобождаването на заложниците, отвлечени по време на атаката от октомври 2023 г., която предизвика войната.

*Източници: АФП/БГНЕС