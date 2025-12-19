М инистърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем нареди спирането на програмата за лотария за зелени карти по нареждане на Доналд Тръмп, заявявайки, че тя е позволила на заподозрения за стрелбите в университета Браун и MIT да дойде в САЩ.

Клаудио Невеш Валенте, португалски гражданин, първоначално е влязъл в САЩ със студентска виза през 2000 г. и по-късно е получил постоянен пребиваващ през 2017 г., според Оскар Перес, началник на полицията в Провидънс, Роуд Айлънд. Валенте беше намерен мъртъв в четвъртък вечерта от самонанесена огнестрелна рана, предава Guardian.

Този отвратителен човек никога не е трябвало да бъде допускан в страната ни“, каза Ноем в X.

Тръмп отдавна се противопоставя на лотарията за визи за разнообразие. Съобщението на Ноем е поредният пример за използване на трагедията за постигане на целите на имиграционната политика.

След като афганистанец беше идентифициран като стрелецът при фатално нападение срещу членове на Националната гвардия през ноември, администрацията на Тръмп наложи всеобхватни правила срещу имиграцията от Афганистан и други страни.