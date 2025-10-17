Д оналд Тръмп се бори със сериозни проблеми с мобилността, които скоро биха могли да го принудят да се подложи на операция за смяна на двойна тазобедрена става, съобщават източници на Radar Online.

79-годишният американски президент показва и „тревожни признаци“ на когнитивен упадък. Скорошни кадри на Тръмп, който влачи десния си крак, докато се мъчи да излезе от количка за голф в курорта си Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида, предизвикаха нова вълна от спекулации за здравето му.

Медицински експерти твърдят, че нестабилната му походка и скованите движения може да са признак за влошаване на артрита и евентуално влошаване състоянието на тазобедрената му става.

Източник, близък до Тръмп, каза: „Той изпитва повече болка, отколкото признава публично. Бедрата и коленете му го притесняват от известно време и той се опитва да го крие. Хора, близки до него, са чували лекари да предполагат, че може да се нуждае от операция – може би дори и на двете бедра – за да остане подвижен“.

Специалист по рехабилитация каза пред медията, че Тръмп изглежда проявява състояние на „деформирано коляно“, официално известно като двустранен валгус на коляното – неправилно подравняване, което може да причини напрежение в ставите и хронична болка и което „само ще се влошава“ с напредване на възрастта му.