Д оналд Тръмп отново загуби битката за Нобела! Вместо него, отличието за мир отиде при венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо, отличена за „неуморните си усилия в защита на демокрацията“.

Комитетът в Осло награди Мачадо, докато Тръмп вдигаше шум до небесата, опитвайки се да убеди света, че заслужава отличието.

След обявяването на мирния план между Хамас и Израел, той вече се виждаше с медала в ръка.

Но съдбата – и Нобеловият комитет – решиха друго.

„Той използва всичко, освен кухненската мивка, за да спечели“, шегуват се медиите.

Дори израелският премиер Бенямин Нетаняху открито подкрепи Тръмп за наградата – но това не помогна.