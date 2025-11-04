А мериканският президент Доналд Тръмп заплаши Нигерия с военна интервенция от страна на Съединените щати.

Причината - "убийства на християни", разказва CNN в свой репортаж.

Коментарите на Тръмп, които представят Нигерия като антихристиянска, предизвикаха реакция от нигерийския президент. Той заяви, че това не отразява реалността в страната и подчерта, че правителството му полага целенасочени усилия, за да защити свободата на вероизповедание.

По темата се изказа и ръководителят на Световната търговска организация и бивш министър на финансите на Нигерия Нгози Оконджо-Иуеала.

"Това е изключително сложен въпрос. Нигерия сама по себе си е много сложна страна. Ситуацията е трудна и трябва да бъде обмислена внимателно. В нея се преплитат религиозни проблеми и конфликти за ресурси. Поради тази причина е нужно по-задълбочено разбиране на случващото се", отсече тя.

"Сложна" със сигурност е думата, която най-добре описва проблема с несигурността и бунтовете в страната. Макар религията да е важна разделителна линия в Нигерия, тя не е основният двигател на насилието. Според експерти през последните години при атаките всъщност са убити повече мюсюлмани. Причината е, че групировки като "Боко Харам" и други, свързани с "Ислямска държава", действат главно в североизточната част на страната, която е населена предимно от мюсюлмани. За разлика от нея в югът преобладават основно християни. Ясно е обаче, че проблемът тук е многопластов, включва не само религията, но и конфликти за ресурси. Всичко това сочи, че географията и икономическите фактори са по-голям определящ елемент за това кой става жертва, отколкото религията, сочи CNN.

