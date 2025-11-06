Б ившият крал на Испания Хуан Карлос призна, че е застрелял по-малкия си брат.

Монархът в изгнание разкри за първи път подробности за трагичния инцидент, случил се по време на детството му, когато той застрелял по-малкия си брат Алфонсо, съобщи Daily Mail.

Бившият монарх, който сега живее в Дубай, публикува 500-страничен мемоар, описващ инцидент, случил се преди близо 70 години. Книгата, публикувана във Франция под заглавие „Хуан Карлос I Испански: Помирение“, разглежда и опитите му да поправи отношенията си със сина си, настоящия крал Фелипе VI.

В главата „Трагедия“ Хуан Карлос си спомня как си е играл с пистолет Star Bonifacio Echeverria в Португалия през 1956 г. с брат си. Той казва, че пълнителят е бил изваден и са сметнали пистолета за безопасен. Пистолетът обаче е стрелял, убивайки Алфонсо, и не е проведено съдебномедицинско разследване.

„Никога няма да се възстановя от тази трагедия. Тежестта ѝ ще ме съпътства завинаги. Изстрел беше произведен във въздуха, куршумът рикошира и улучи брат ми право в челото. Той почина в ръцете на баща ни. Все още ми е трудно да говоря за това и мисля за това всеки ден. Липсва ми“, пише бившият крал.

Хуан Карлос е бил на 18 години, а Алфонсо на 14. Официално все още не е ясно какво се е случило. Някои източници твърдят, че Хуан Карлос е натиснал спусъка случайно, други, че куршумът е рикоширал или че вратата случайно е ударила ръката му. Преди това се смяташе, че инцидентът е станал, докато е чистил револвер, даден му от Франсиско Франко.