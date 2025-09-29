П роевропейската партия удържа убедителна победа в Молдова. След преброяването на 96% от бюлетините, Партията на действието и солидарността, основана от президента Мая Санду, взима малко под 50% от гласовете, предава NOVA.

На второ място, с 25%, е коалицията „Патриотичен блок”, съставена от четири проруски партии. И преди вота победата на управляващите не беше под въпрос. Основната им цел беше спечелването на повече от половината места в парламента и самостоятелно управление.

По всичко личи, че това ще стане, като партията на Санду би получила 52 от общо 101 места в Народното събрание. Избирателната активност е била над 52%, казаха властите.