Н ад 2,3 милиона души в Европа биха могли да умрат от екстремни горещини до 2099 г., ако емисиите на парникови газове останат на сегашните си нива.

За това алармират учени, анализирали зависимостта на смъртните случаи от топлината и студа, пише Daily Galaxy.

Заключенията на учените се основават на мащабно проучване, публикувано в списание Nature Medicine. Работата е проведена от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина. Тя обхваща 854 града в 30 държави и това е една от най-подробните оценки на смъртността в Европа, свързана с климата. Учените анализираха историческия и прогнозиран баланс между смъртността от топлина и студ в периода от 2015 до 2099 г.

Най-лошият сценарий е за 2,3 милиона допълнителни смъртни случая, въпреки демографските промени или подобренията в медицината.

Водещият автор на изследването, професор Антонио Гаспарини, отбеляза, че оценките може дори да са подценени. Моделът не отчита въздействието на горските пожари, бурите или замърсяването на въздуха. А те също така представляват риск за здравето и ще стават по-чести.

Източник: БГНЕС