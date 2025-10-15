Ф ренският президент Еманюел Макрон стана първият лидер, който не успя да влезе в топ 50 на най-популярните френски политици, според списание Paris Match, което публикува класацията.

Според източника, 78% от 1000 анкетирани пълнолетни французи имат отрицателно мнение за представянето на Макрон като държавен глава. Изданието отбелязва, че месец по-рано тази цифра е била 70%.

„Има широко разпространено отхвърляне на напускащите политици, които имат пряка или косвена връзка с макронизма“, каза Фредерик Даби, генерален директор на Френския институт за обществено мнение, в интервю за изданието , коментирайки съставената класация. Той подчерта, че негативните нагласи към Макрон са достигнали рекордно високо ниво, което демонстрира нарастващо недоволство в страната.

Известно е, че Макрон е класиран на 51-во място в класацията. Веднага над него, в списъка с 50-те най-популярни политици, е бившият френски премиер Франсоа Байру, който подаде оставка през септември тази година.

Както отбелязва Paris Match, Франсоа Оланд и Никола Саркози, предшествениците на Макрон като президент, никога не са падали под 43-то място в класацията. Нещо повече, никой от френските политици, стигнали до върха, не е получил повече от 50% положителни оценки от анкетираните.