В началото на новата година руските сили нанесоха удар по пристанищната инфраструктура в Одеска област, съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в Телеграм.

По думите му, ударът е повредил кейове и техника в Измаиловското и Одеското пристанище, като щети са нанесени на транспортни средства и оборудване.

„За щастие пострадали няма. Специализираните служби вече работят на терен и ликвидират последствията от атаката“, добави Кулеба.

Въпреки удара, украинските пристанища продължават да функционират и страната изпълнява задълженията си по износа на хранителни продукти, гарантирайки работата на ключовата логистична инфраструктура.