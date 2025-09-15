Н ова порция магнитни бури ни чака през следващите дни. Причината за това е, че Земята беше изложена на слънчевия вятър, причинен от коронална дупка. Това съобщи Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания (ИКИ) на РАН.

„С размера на короналната дупка, наблюдавана в момента на Слънцето, вариантът тя някак си да подмине Земята изглеждаше абсурден. Основният въпрос беше какви са параметрите на плазмата вътре в дупката и най-важното - каква е скоростта на вятъра там“, се казва в публикацията.

В следващите часове скоростта на слънчевия вятър ще започне да се увеличава и Земята ще бъде в този поток поне четири или пет дни. И тази прогноза, базирана на изчисления, в момента се оценява от експертите като умерено положителна.

По-рано беше съобщено, че на 11 септември на Слънцето, което е било относително спокойно в продължение на няколко дни, се е образувала гигантска коронална дупка , оформена като пеперуда. „Размахът на крилете“ ѝ достига 500 хиляди километра.

И в нощта на 10 септември 2025 г. Земята беше ударена от неочаквана магнитна буря, която изненада учените и може да повлияе на човешкото здраве. Факт е, че прогнозите за тези дни обещаваха спокойна геомагнитна среда. Но вместо това магнитната буря достигна ниво G2. Според специалиста, през такива периоди хората често изпитват главоболие, мигрена, световъртеж, скокове в кръвното налягане и учестен пулс.