В ластите в Гърция издирват млад вълк, който е нападнал и ранил малко момиче от Сърбия, дошло на почивка в северната част на страната.

Инцидентът се случил в ранните часове на петък, 12 септември, в крайморското курортно село Неос Мармарас, на полуостров Халкидики, съобщи Иасон Бантиос, говорител на природозащитната организация Callisto, пред държавната телевизия ERT.

„Изглежда, че става въпрос за млад вълк, който е свикнал с хора. Това обикновено не се случва при вълците“, каза Бантиос.

Петгодишното момиче е било ухапано и надраскано по гърба, преди вълкът да бъде изплашен от майка ѝ. Детето не е сериозно ранено.

Бантиос добави, че Callisto е поставила камери в района около курорта и е в контакт с властите относно мерките за конкретното животно.

„Препоръчваме на хората в Неос Мармарас да избягват разходки с кучета или деца след тъмно и рано сутрин“, посъветва той.

Районът на Халкидики е дом както на вълци, така и на чакал, предаде БГНЕС.