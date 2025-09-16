П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще заведе голямо дело за клевета и обида срещу вестник „Ню Йорк Таймс“.

Искът е на стойност 15 милиарда долара.

"Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник "Ню Йорк Таймс"", заяви Тръмп в публикация в социалната си медийна платформа "Трут соушъл".

Делото ще бъде разгледаноо във Флорида.

Тръмп не дава повече подробности по случая.

"Ню Йорк Таймс" не отговори веднага на искането за коментар.

Тръмп обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му.

Източник: БТА