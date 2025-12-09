13-годишно момиче трагично загина след участие в опасна тенденция в социалните мрежи.

Семейството на Тейгън Джарман, „любящо“ и „топло“ 13-годишно дете, беше съкрушено от смъртта й и сега се надява да повиши осведомеността за опасните тенденции онлайн.

Спешни екипи били извикани в дома на Тейгън и се опитали да я реанимират, но 13-годишното момиче било обявено за мъртво на място. Семейството разказа пред LeicestershireLive, че смъртта ѝ е резултат от онлайн тенденция, наречена хромиране - форма на злоупотреба с разтворители.

Тенденцията в социалните мрежи включва вдишване на токсични изпарения от обикновени домакински предмети, за да се получи временно опиянение.

Тейгън е живяла с баща си, Пол Джарман, по време на смъртта ѝ. Той каза за дъщеря си: „Тя беше най-обичащото и смело момиче на света. Беше топла, забавна, чудата. Смя се страхотно - и ме разсмиваше“.