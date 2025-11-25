И зкуственият интелект се опитва да съсипе Коледа за децата, тъй като дава директен отговор на един от най-задаваните въпроси по това време на годината. Все повече родители се ядосват на моделите с изкуствен интелект, тъй като те оставят децата с повече въпроси, отколкото отговори.

New York Post разкри, че някои родители са били ужасени, когато децата им са дошли, питайки защо изкуственият интелект им казва, че Дядо Коледа не е истински. Една майка е била принудена да разбие сърцето на сина си, когато той е влязъл и е молил да разбере защо търсене в Google му е показало, че е добрият старец е измислен герой.

Кели Боурон била принудена да се изправи пред 11-годишният си син Лео, когато той бил изумен да научи, че Дядо Коледа, който носи подаръци на всяко добро дете, всъщност е въображаем човек. Детето искало да научи повече за добрия старец и затова се обърнал към чатбота. То обаче останало напълно изненадано, когато изкуственият интелект му споделил „Няма определена сума, която Дядо Коледа харчи за подаръците на децата, тъй като той е измислен герой“, каза му моделът. Спомняйки си момента, Кели призна, че любимият ѝ син е бил неутешим.

Още няколко родители е трябвало да се справят със собствените си кризисни моменти, след като изкуственият интелект е унищожил мечтите на децата им. Говорител на Google се извини за объркването, настоявайки, че компанията „вярва в Дядо Коледа“ и дори стигна дотам, че да проследява движенията му през нощта.