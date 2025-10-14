П ловдив отбелязва 100 години от рождението на великия карикатурист Борис Димовски - несъгласния, вечната "люта чушка за властта", създал заедно с незабравимия Радой Ралин скандалната по времето на соца книжка с епиграми "Люти чушки".

Радой Ралин и Борис Димовски

Карикатурите в "Стършел" и "Труд" направиха Димовски народен любимец. Той е майстор на акварела, графиката, карикатурата и илюстрацията, пише "Марица".

Има огромен принос към развитието на българската карикатура през втората половина на XX в.

Роден е на 20 октомври 1925 г. в село Яврово.

Работи като художник във вестниците „Труд“ и „Стършел“, редактор и художник е в Българската национална телевизия.

Рисува на живо в предаването „Всяка неделя“. Димовски илюстрира над 200 книги за деца и възрастни, сред които сборника с епиграми и карикатури „Люти чушки“ на Радой Ралин, който предизвиква скандал през 1968 г. с илюстрираната под „Сит търбух за наука глух“ свинска опашка, в която Тодор Живков вижда собствения си подпис.

прословутата карикатура, асоциирана с подписа на първия мъж на соц. републиката Тодор Живков

Не по-малко любима е и книжката "Габровски шеги", също илюстрирана от вещата ръка на Димовски.

Работата му е свързана и с театъра. Умира на 26 март 2007 г.

Филмът

Освен изложбата с култови творби на Димовски, по повод 100-годишнината от рождението му ще бъде показана за пръв път документалната лента " Борис Димовски - несъгласният", посветена на живота и дейността на всеобщия любимец, авторът на "свинската опашцича" , имитираща подписа на Тодор Живков,

На срещата след премиерата ще присъстват сценаристът на филма Калин Николов и писателят Красимир Димовски – племенник на художника. Сцени от филма са заснети в Управлението на Общински институт „Старинен Пловдив“, където са запазени оригинални стенописи, изографисани от художника.

В продукцията се преплитат два визуални и смислови пласта, обединени от фигурата на Борис Димовски – сложните и бурни исторически събития, през които е преминал животът му и той е отразил в своите карикатури; и развитието на културните процеси у нас от втората половина на 20. век, като творчеството му го свързва с редица от най-вълнуващите моменти.

„Целта е не просто да бъде съхранен споменът за личността на Борис Димовски, но и да бъде създадено пространство за взаимодействие на творчеството му с настоящето“.

„Това не е просто филм за един художник, въпреки несъмнените качества на Борис Димовски. Неговите творби са болезнено-разкривено, тъжнореалистично отражение на събитията, които е преживял. Филмът е разказ за човека, преминал достойно през времето с помощта на произведенията си. Това е опит да бъде възстановена паметта за твореца и личността – както у хората, които са съпреживявали неговите творби още от първата им поява на страниците на книги или вестници, така и у младото поколение, за което този разказ е повод и възможност да видят и разберат това време“, казват авторите на документалния филм.

Филмът е осъществен с финансовата подкрепа на Програма „Култура“ на Столична община и със съдействието на Българската национална телевизия, Музей на хумора и сатирата – Габрово и Общински институт „Старинен Пловдив“.

Изложбата може да бъде разгледана от 20 октомври в къщата на Верен Стамболян в Стария Пловдив.