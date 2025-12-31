2025 година ще остане в историята като година на тежки загуби. Светът се сбогува с някои от най-влиятелните и разпознаваеми личности на нашето време – хора, които оформиха киното, музиката, религията, политиката и модата.
🎬 Кино и телевизия
Сред напусналите този свят са Робърт Редфорд – холивудската икона и създател на фестивала „Сънданс“, носител на „Оскар“ и звезда от „Бъч Касиди и Сънданс Кид“ и „Всички президентски хора“.
С него си отидоха и:
Даян Кийтън – музата на Уди Алън и носителка на „Оскар“ за Annie Hall
Джийн Хекман – легендарният „корав тип“ от Френска връзка и Непростимо
Прюнела Скейлс – незабравимата Сибил Фолти от Fawlty Towers
Дейвид Линч – геният зад Twin Peaks, Mulholland Drive и Blue Velvet
Вал Килмър – Батман, Джим Морисън и „Ледения човек“ от Top Gun
Клаудия Кардинале – икона на италианското кино и звезда от 8½
Дам Патриша Рутлидж – Хиацинт Буке от Keeping Up Appearances
Греъм Грийн – номиниран за „Оскар“ за Dances with Wolves
🎵 Музика и поп култура
Светът загуби и Оззи Озбърн – фронтмена на Black Sabbath, човека, когото наричаха „дивия звяр на рока“, превърнал се по-късно и в риалити звезда с The Osbournes.
✝️ Религия
Историческа загуба е и смъртта на папа Франциск – първият папа от Латинска Америка и първият неевропеец начело на Католическата църква от над 1000 години. Той почина на Великденски понеделник, часове след последната си публична поява, оставяйки след себе си образ на смирение, социална чувствителност и реформи.
👗 Мода
Модната индустрия се сбогува с Джорджо Армани – дизайнерът, който промени завинаги мъжкия и дамския костюм и изгради модна империя за милиарди.
🏛️ Политика и общество
Сред починалите са и противоречиви фигури:
Дик Чейни – един от най-влиятелните вицепрезиденти на САЩ
Жан-Мари Льо Пен – емблема на френската крайна десница
Чарли Кърк – влиятелен американски консервативен активист и инфлуенсър
🤼♂️ Спорт и шоу
Феновете на кеча скърбят за Хълк Хоган – русокосия гигант, превърнал кеча в глобален спектакъл.
2025 г. затвори цели епохи. Това не са просто имена – това са легенди, които оформиха света такъв, какъвто го познаваме днес.