- Здравейте, Ралица! На 8 септември стартира новият 7-и сезон на най- екстремното риалити „Игри на волята“ , какво е най-голямото предизвикателство за вас в ролята на водеща?

- Привет! “Игри на волята” си е предизвикателство от всяка една гледна точка. Неведнъж сме казвали, че това е най-трудното предаване за оцеляване в страната, че и едно от най-трудните в световен мащаб. А това предполага и сложност по време на снимки! Снимачният процес е близо три месеца без почивен ден. Но дори това не представлява чак такова предизвикателство за мен, колкото това да остана дистанцирана от самите участници! Ролята на водещ - неслучайно използвам думата “роля” - е да бъдем дистанцирани, хладнокръвни. Докато аз - човекът Ралица, трепери вътрешно за всяка тяхна победа, провал, страдание и радост. Трудно сдържам емоциите си, особено на съветите. Често си и поплаквам с участниците!

- Предаването тръгва на 8 септември, но до вас застава Павел Николов. Лесно ли се сработихте?

- Фактът, че снимаме три месеца без почивен ден, е голямо изпитание за целия екип и за нас като водещи. “Игри на волята” е една много добре смазана машина, в която всеки трябва да знае своята роля и да я изпълнява на ниво, за да се движи процесът по план. Всяко забавяне може да окаже негативно влияние върху стриктния график. Щастлива съм, че с Павел се сработихме бързо, а все пак имаме опит и като водещи заедно като на “Sesame Турнири на волята”. Павел има моите адмирации за това, че абсолютно мъжки се сблъска челно с това предизвикателство! Показа професионализъм и истинска отдаденост към формата! Публиката няма представа колко сложно е всъщност естеството ни на работа. Павел се справи много достойно, за което му благодаря!

- Има ли момент по време на игрите, в който се изкушавате да дадете жокер или да помогнете на някой участник?

- Разбира се! Радвам се обаче, че докато тече битката, аз я гледам отстрани, защото започвам да ходя напред-назад, да подскачам от стола, да се вайкам за някаква грешка, която виждам (смее се)! Ей такива работи! Хубаво е, че участниците не го виждат това. Има игри, които водя аз и там няма място за емоции. Тези игри често изпитват бързия ум на участниците и в тези моменти трябва да запазя пълна концентрация.

- Кога е по-трудно – да запазите сериозност или да останете безпристрастна?

- Не бих казала, че имам трудност нито с едното, нито с другото. В годините сме изградили образа ми достатъчно стабилно, че всеки миг на усмивка, поощряване или пък назидание не е случаен!

- Кое е най-запомнящото се нещо зад кулисите, което зрителите никога не виждат?

- Всеки миг е истински запомнящ се! Няма участник, който, след като си тръгне от Арената, да не изкаже, че е по-сложно, отколкото изглежда по телевизията и че няма как да го усетиш, ако не се впуснеш в това приключение! В сезон 7 има много запомнящи се битки и образи. Участниците са наистина интересни личности. Част от тях имат много сериозни професии - имаме лекар, миньор, ветеринар, успешни бизнесмени. Мога да кажа, че този сезон с част от участниците съм се смяла с глас на Арената и на съветите. Нямам търпение зрителите да видят какъв кастинг сме подбрали.

- Как се подготвяте за всеки сезон – имате ли свой ритуал преди началото?

- Не робувам на ритуали! Аз съм вярващ човек! Подготовката ми е по-скоро битова, но не мисля да навлизам в скучни детайли! Имам екип, който е неотлъчно до мен цели три месеца в Дуранкулак. Те се грижат за визията ми на Арената, но ми помагат и да се подготвя за всяка битка и всеки съвет.

- Какво е най-различното в този сезон на „Игри на волята“ спрямо предишните?

- По-скоро трябва да се попита какво не е различното. Просто защото, откъдето и да погледнеш, сезонът е различен от всички до момента. Като започнем с единия водещ, стигнем до игрите, правилата, локациите и т.н. Неслучайно мотото на сезона е „Всичко е различно“. Все пак ще издам нещо малко, което е свързано с мястото, където най-често ме виждат зрителите - съветите на племената. Тази година те ще имат наистина ключова роля в играта. Ще се намеси и елементът на късмета. Защото в такова дълго премеждие, каквото е „Игри на волята“, много често точно късметът играе ключова роля за това кой ще продължи и кой не. Този сезон ще предизвикаме участниците и в това направление.

- Има ли участник от този сезон, който ви е изненадал с характера си?

- Всеки сезон се изненадвам! Има участници, които буквално разцъфват пред очите ни. Никога няма да спра да се възхищавам на всеки, дръзнал да дойде на нашата Арена. За това се изисква стабилен характер. Демонстрацията на истинска воля е това, което отличава истинските претенденти за победата от тези, които са тук за кратко. Понякога обаче се появяват хора с различни качества - тази година например имаме куклена артистка. Много биха я подценили на Арената, но като актриса мога да кажа, че умението да се превъплъщаваш в роли е силно оръжие в тази игра. Гледайте с особено внимание представянето на нашите силни жени в сезон 7!

- Какво е първото нещо, което забелязахте в участниците тази година?

- Добрата им подготовка и колко са различни един от друг. Пъстри и шарени! Ако други години е имало превес на спортистите, то тази година освен атлетични участниците ни са и изключително забавни и чаровни. Всеки по свой начин. Споменах вече, че имаме хора с много сериозни професии. Това предполага, че имаме и по-зрели участници, което дава допълнителна дълбочина на тяхната игра. Опитът в живота винаги си казва думата.

- Ако вие самата бяхте участник, коя част от играта щеше да ви е най-лесна и коя най-трудна?

- О, дори не съм си и помисляла да бъда участник. Човек трябва да бъде наясно в какво се въвлича, идвайки в този формат. Аз съм на принципа всеки да си знае мястото!

- Кое изпитание ви изглеждаше толкова трудно, че бихте се отказали, ако трябваше да го играете?

- Не смятам, че предаването е място за отказване! Според мен едно от главните неща, на които учим зрителите ни, е, че “когато силите свършат, идва волята”. Отказване няма. А в случаите, в които някой се откаже - наказанието е тежко. Арената на “Игри на волята” тества точно това - силата да продължиш, въпреки че си гладувал седмици, всеки ден си на тежки битки, трябва да играеш и социалната игра, която понякога е по-тежка и от физическата и не си виждал най-близките си хора.

- Какво е усещането да наблюдавате борбата за оцеляване – вдъхновяващо ли е или по-скоро тежко?

- Смесица от двете. На моменти е тежко, но поглеждайки общата картинка - вдъхновяващо. В последните два сезона имаме примери за хора, които наистина показаха силата на духа и се справиха с най-тежките моменти за оцеляване. Моят екранен партньор Павел е пример за това. В Изолатора той показа висок дух и оцеля. На участниците в сезон 7 няма да им е по-лесно, даже напротив. Но имаме наистина силни хора. Имаме и такива, които се пропукват, но това е интересното на тази игра. Докъде стига лимитът на един човек в такава тежка среда.

- Какви уроци за живота според вас може да си вземе зрителят от това предаване?

- О, безброй! Както споменах по-горе - когато силите свършат, идва волята! Всеки получава това, което е заслужил. Отдадеността и постоянството са ключът към успеха. Мога да изброявам до утре!

- Вие сте вярващ човек – как ви помага вярата в Господ в трудни моменти?

- Вярата в Бог ми помага не само в трудни моменти! Помага ми и в хубави моменти. Хората са свикнали да се обръщат към Бог само когато са в безизходица или с проблем. Но забравят да благодарят, когато получат желаното. Връзката с Бог е непрекъсната и не бива да се влияе от сезона на живота ни!

- Имали ли сте ситуации по време на „Игри на волята“, когато се обръщате към молитвата за сила и спокойствие?

- Аз се събуждам и заспивам с молитва. Тя присъства постоянно в ежедневието ми, така че - да! Има много такива моменти и ситуации.

- Как според вас духовната сила се съчетава с физическата и психическата, които са нужни в игрите?

- Как се съчетава ли? По най-естествения възможен начин. Здрав дух - здраво тяло!Докато духът ни е силен, то всичко е възможно!

- Какво бихте казали на младите хора, които търсят вярата си, но не знаят откъде да започнат?

- В Библията се казва, че трябва да вярваме по убеждение. Няма как човек да бъде накаран насила да повярва. Но в едно съм сигурна - този момент идва рано или късно! И по-добре да бъде рано, отколкото късно! Бог е добър!

- Какво ви липсва най-много по време на снимките – удобствата, семейството или тишината?

- Не мисля, че ми липсва нищо от изброените неща! Семейството е с мен, обичам и работата си. Не пречи и че нямам почивен ден през тези близо три месеца. Празнувахме и два рождени дни на Дуранкулак - този на моя по-голям син Макси и на мъжа до мен - Теодор. Прекарахме страхотно с близки приятели, въпреки че сме далеч от дома. Може би това е единственото, което ми липсва по време на “Игри на волята”. Да си спиш в твоето легло. Удобствата дори да са налице, някак друго е у дома!

- Имало ли е момент, в който сте се разплаквали зад кадър?

- Да, разбира се! Има и моменти, в които се разплаквам и директно в кадър! Къде от смях, къде от състрадание! Зрителите видяха силните ни емоции с Димо при предложението за брак на Павел към неговата любима миналия сезон. Един наистина запомнящ се момент. Този сезон не отстъпва по емоционални и забавни моменти.

- Вие самата живеете в мъжко царство – любимия ви и двамата ви синове. Чувствате ли се специална?

- Чувствам се специална не защото съм в “мъжко царство” с децата и съпруга ми! А защото, благодаря на Бог, имаме любов и хармония в семейството!

- Ще намерите ли време за почивка семейно?

- Разбира се! Семейството е винаги приоритет! С Теди отделяме време преди началото на учебната година за семейна почивка с близки приятели и децата. Тази година ще бъдем в Гърция с близки наши семейни приятели.

- Пожелайте нещо на читателите ни.

- Пожелавам им от сърце здраве и благословение! Бъдете добри!

ТОВА Е ТЯ:

Родена е на 20 септември 1989 г. в Русе

Приета е още от първия път в НАТФИЗ в класа на проф. Стефан Данаилов. Още преди да завърши академията през 2012 г., започва да се снима в български и чуждестранни продукции.

През 2015 година завършва ускорен курс Film Acting в известната киноакадемия NYFA – New York Film Academy, в кампуса La Femis в Париж.

От 2020 г. е водеща на предаването „Игри на волята“ по NOVA

Майка на двама синов

Елизабет Методиева