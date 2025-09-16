А сдис Ран се сдоби със зет, който е от големите надежди на световния кикбокс, научи „Телеграф“.

Ледената кралица много се хвали от зетя и се приготвя да го подкрепя на предстоящото световно първенство.

Виктория

Виктория Ран, дъщерята на Асдис, е харесана от младата спортна надежда. Момчето е поляк и дава всички сигнали, че има възможност да стане голям шампион.

„Имах щастието да приветствам този невероятен зет в семейството преди няколко месеца. Той е силен, решителен, има златно сърце и се грижи невероятно за моята малка принцеса“ - възкликва Асдис Ран. А след това уточнява: „Радвам се да съобщя, че вече е избран за полския национален отбор по кикбокс и ще се състезава на WTKA Unified World Championships 2025 в Тоскана, Италия, през октомври“. Асдис споделя: „Виктория и аз, разбира се, ще бъдем там, за да го подкрепяме докрай. Поздравления, Норберт - невероятно се гордеем с теб и упорития ти труд“!

Норберт

Норберт Шимчик са имената на зетя. Той е състезател по кикбокс. Вижда се, че полага наистина големи усилия, за да се подготви за предстоящите битки на световното.

Асдис Ран стана популярна у нас покрай първия си съпруг, който бе футболист на един от столичните клубове. Но и след като той напусна страната, Ран остана и сега прекарва големи периоди от живота си у нас. Настоящият й мъж в живота също е исландец, има бизнес и у нас.

Прозвището Ледената кралица си остана за Асдис Ран и хората у нас продължават да се радват на успехите й. Тя често води децата си на почивка у нас. В София има и апартамент с хубав изглед към Витоша.

Георги П. Димитров