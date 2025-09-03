К лоуи Мале ще заеме поста на Ана Уинтур като главен редактор на Vogue.

Това обявиха от култовото списание, слагайки край на месеци на спекулации в модните среди.

Уинтур бе начело на списанието над четири десетилетия, а през юни се оттегли от позицията си.

Тя все пак запазва позицията си като глобален редакционен директор на Vogue и главен директор по съдържанието на издателството Conde Nast.

Мале е дъщеря на актрисата Кандейс Бърген и режисьора Луи Мал. Любопитно е, че Бърген играе главната редакторка на Vogue в популярния сериал „Сексът и градът“.

„Клоуи Мале е главен редактор на американския Vogue, с незабавно действие,“ обяви списанието на сайта си. В новата си роля Мале, която в момента е редактор на Vogue.com и съ-водещ на подкаста The Run-Through, ще ръководи творческата и редакционна посока на изданието и ще се присъедини към десетимата вече действащи редактори на Vogue по света.

Източник: БГНЕС