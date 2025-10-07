Ф илмът "Аватар: Природата на водата", който излезе отново на екран, привлече най-много зрители у нас, сочат обобщените данни от киносалоните.

За първите три дни продукцията е гледана от 4396 зрители и добави 77 380 лева към шампионския си приход от 481 387 зрители и 6 768 513 лева.

На второ място се нарежда "Битка след битка" на П. Т. Андерсън. Историята на левичарска бойна група, развиваща се продължение на почти две десетилетия, е гледана от 12 886 зрители и има 188 994 лева приходи.

Трета позиция заема "Заклинанието 4: Последно причастие", което излезе преди месец в кината. Паранормалните случаи са гледани от 96 954 зрители и отчитат 1 160 714 лева постъпления от продадени билети.

На четвърто и пето място са съответно „Пати и тайните на Древна Гърция" и "Лошите момчета 2".

Топ 10 се допълва от "Машина за разбиване", "Безследно изчезнала", "Къщата за кукли на Габи: Филмът“, "Безликите: Глава Втора“ и "Дългата разходка".

Източник: БТА